A un año del femicidio del periodista de La Nación, nunca pisó la cárcel

Para la Justicia no hay dudas de que De Turris fue el asesino de Servino, la mujer de la que se había enamorado, luego de haber sido presentados por una amiga en común. Las dudas de la Justicia pasan por determinar si el periodista es inimputable; estos es si era consciente de sus actos.

Durante este año, De Turris no pasó un día preso, pese a que se le impuso la prisión preventiva por el crimen de su pareja. Estuvo alojado siempre en instituciones médicas debido a su estado de salud. Desde hace un par de meses se encuentra internado en CCP Baires “una institución que brinda cuidados paliativos a pacientes con enfermedades irreversibles en su etapa terminal”, según consigna la institución, situada sobre la avenida Caseros, en su página web.





La jueza Nini no quiso apresurarse a dictar el sobreseimiento del periodista, como se lo reclamó con insistencia la defensa oficial. Hay un dato no menor: si no llega a ser condenado será muy difícil para la familia de Claudia Servino poder reclamo por un resarcimiento económico en el fuero civil. De Turris tiene dos hijas, una de las cuales sufre un retraso madurativo.









Fuente: Big Bang News