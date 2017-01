Una vez terminada la función de "El otro lado de la cama" en su reestreno en Mar del Plata, el publicó arengó: "Olé, Olé, Olé... Nicooo, Nicooo", por lo que Nico Vázquez no pudo ocultar su emoción y se largó a llorar. Enseguida, tomó la palabra con un: "Te amo vieja" y le habló a los espectadores que vieron el reestreno de la obra en el teatro Mar del Plata.

"Quiero agradecer a mis amigos, a mi familia que me sostiene y al público agradecerle de por vida, porque no sé cómo estoy acá todavía. Mejor dicho, si sé, estoy por mi mamá, por mi papá y por mis hermanos. No tuve días fáciles y esto no termina hoy, pero el momento que mejor sentí fue cuando estaba acá arriba. Fue muy loco cuando salí y me dieron tanto cariño. Pensé que no iba a poder y después fue increíble todo salió y en el final me volví a cagar de vuelta, no sé si se dieron cuenta", cuenta.

"Nunca se guarden un te amo o un te quiero a la familia. Vamos a seguir adelante y nunca me voy a olvidar de este día. Yo lo extraño todos los días a mi hermano y mi familia también".

En diciembre pasado, Nico perdió a su hermano Santiago Vázquez, quien falleció como consecuencia de una muerte súbita cuando se encontraba en Punta Cana vacacionando con amigos.

Vázquez siguió hablando con un tono de pura emoción: "Quiero agradecer, además, a mis compañeros, ellos son muchos más que compañeros, son familia. Cuando empezamos con esta obra el año pasado yo hablaba que el verdadero éxito esta en la familia y decirle cosas buenas al otro, levantando la bandera del humor y el amor".

"Cuando te pasa algo así, se te caen las banderas y las tenés que levantar. Gracias a mi vieja que es una leona que me agarró y me dijo 'lo tenés que hacer' y gracias a la otra leona, la hermana de Santi", subrayó

.

Por último agradeció al amor que le dieron, no solo en el teatro sino en las redes sociales. Y le pido al público presente: "Nunca se guarden un te amo o un te quiero a la familia. Vamos a seguir adelante y nunca me voy a olvidar de este día. Yo lo extraño todos los días a mi hermano y mi familia también", sintetizó

El cierre estuvo a cargo de Gimena Accardi, la mujer de Nico, que manifestó: "Estamos acá por nuestra familia, porque la vida sigue".