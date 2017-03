A Matías Segovia lo mataron y lo colgaron para simular un suicidio

La autopsia al cadáver hallado el lunes 13 en un descampado en la zona de las ladrillerías de calle Miguel David en Paraná confirmó que se trata de Matías Segovia y que la muerte fue producto de lesiones con un elemento punzo cortante, indicaron fuentes ligadas a la investigación a UNO.

Según el informe preliminar del examen médico realizado en la morgue de Oro Verde por los médicos legistas del Poder Judicial, el muchacho de 27 años que estuvo desaparecido durante 22 días no se suicidó, sino que fue asesinado de al menos dos puñaladas. Aún no se determinó la fecha aproximada del deceso, pero ya habría surgido que no fue ultimado en el lugar que fue hallado pendiendo de una débil rama de un árbol. Además todavía restan los exámenes sobre el cráneo, que serán fundamentales para acreditar o desestimar la versión que dan testigos que indican que Segovia fue golpeado con un hierro en la cabeza por José Gómez, un vecino del barrio Mosconi II.