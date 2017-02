A 200 años del Cruce de los Andes, un paranaense hará la travesía de San Martín

El herrero paranaense Dante Potocco pertenece desde hace varios años al grupo de motoqueros Águilas Libres Custom Club, agrupación con sede en Buenos Aires que cuenta con socios en todas partes de Argentina que se dedican a viajar y a dar cursos de manejo y educación vial.

Potocco, junto a Eduardo Fernández y Luis Sena, contaron a UNO su próxima aventura: revivir la hazaña del General José de San Martín y cruzar los Andes.

Dante, es el único motoquero entrerriano que pertenece a esta agrupación y es quien incentivó a la gente de Águilas Libres a emprender este viaje. Además, fue quien fabricó las diez figuras de metal que serán emplazadas en la travesía en homenaje a los anónimos soldados que cruzaron Los Andes.

"Son 10 figuras en total. Las donamos desde la agrupación Águilas Libres Custom Club. Las aportamos para este gran evento que recuerda los 200 años del Cruce de los Andes. A las figuras las hice en mis ratos libres y me llevaron unos 15 días. Ahora sólo falta definir cómo llegarán a Mendoza y para éso necesitamos ayuda", apuntó el herrero y detalló que los motoqueros de Águilas Libres partirán el 9 de febrero desde Buenos Aires a Mendoza y de allí comenzarán la travesía.

Sobre Águilas Libres

Águilas Libres Custom Club tiene nueve años de vida y cuenta con más de 70 socios en todo el país. Además de ser una agrupación que es amante de los viajes en motos, dicta cursos de manejo y enseña sobre la seguridad vial.

"Damos clínicas de manejo, frenado y educamos sobre la conducción a quien lo desee", contó Sena. "Hacemos salidas de viajes constantemente, hemos ido a muchas partes: desde Ushuaia hasta la Quiaca. Lo último que hicimos fue ir a Machu Picchu, Perú", agregó Fernández.

"A la agrupación no le importa la marca de la moto, ni las cilindradas, ni nada. Sólo importa la compañía. Nuestro lema es 'no importa la marca, el lugar sino la compañía", acotó Sena.





Sobre el cruce

Con un despliegue, que incluirá a más de 670 efectivos, 400 mulas, 27 caballos, cinco aeronaves, toneladas de forrajes, víveres y equipo, los ejércitos de la Argentina y de Chile unieron sus esfuerzos y ya participan de la recreación del Cruce de los Andes, en el marco del bicentenario de ese hito histórico.





La campaña, una operación militar que se organiza junto con el país vecino, busca recorrer cinco de los seis pasos de la ruta sanmartiniana original, para celebrar los 200 años de la heroica gesta del general.





El recorrido por la Cordillera se extenderá durante 16 días y el momento cumbre de la travesía será el encuentro binacional en el Cristo Redentor, en el mediodía del 2 de febrero. A ese límite internacional llegarán las columnas que atravesarán en mula y a pie los pasos Come Caballos (en La Rioja), Los Patos (en San Juan), Uspallata, Portillo de Piuquenes y Planchón (en Mendoza).





Se desestimó el recorrido por el paso Guana, porque no está en condiciones y entraña excesivos riesgos.





La idea de rendir homenaje en el propio terreno a San Martín y a la mayor epopeya militar en el continente americano surgió hace seis meses, cuando el jefe del Ejército, teniente general Diego Luis Suñer, lo propuso en reuniones que mantuvo con altos oficiales del Ejército chileno.





Participan efectivos de las brigadas de montaña de la región, lo que le da un carácter exclusivamente militar a la campaña. Ese rasgo lo diferencia netamente de los circuitos civiles y turísticos que suelen organizarse para esta época del año entre Mendoza y Chile.









Sobre las siluetas





El proyecto de Homenaje Ciudadano al Ejército de Los Andes en el Bicentenario del Cruce de La Cordillera propone reconocer y honrar a todos los que participaron de la gesta libertadora y que hasta el momento no han sido identificados. La iniciativa es una invitación para quienes quieran y puedan aportar, y consiste en ubicar siluetas de chapa en distintos puntos de Argentina, Chile, Perú y Ecuador.





El arquitecto Juan Carlos Marinsalda, jefe del Distrito de Cuyo de la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio del Interior y referente del proyecto, comentó a la página web de la Universidad Nacional de Cuyo que la idea es homenajear a quienes acompañaron al General Don José de San Martín en su campaña libertadora a través de la Cordillera.





"No sabemos de dónde procedía cada uno, cuál era su vida, cuál era su familia y tampoco sabemos dónde terminaron, muy pocos volvieron", aseguró Marinsalda.





En su aspecto material, el homenaje consiste en una instalación artística, esculturas de siluetas planas de acero con terminación de óxido, que estarán ubicadas en las seis rutas de expedición sanmartinianas. No tienen ningún rasgo porque, según explicó Marinsalda, "estamos llamando la atención de este deber pendiente del reconocimiento. No hay nombres, no hay rasgos". Y agregó que "los que conocemos tienen su iconografía y tienen su monumento. Los tenemos en el mármol, los tenemos en el bronce".





Marinsalda dijo que otro objetivo de la campaña, al ubicar algunas de las esculturas en la montaña, es generar conciencia acerca de que la Cordillera "no es un lugar vacío, no es un lugar donde no pasa nada, no es un lugar de paso tampoco. Son espacios de vida".





Por último, el arquitecto consideró "muy oportuno" el contexto del Bicentenario del Cruce de Los Andes. Asimismo, dijo que el homenaje pretende durar de 2017 a 2025 y que el 12 de febrero, día en que se cumplen 200 años de la Batalla de Chacabuco, se instalarán piezas en la Ruta 7 y en el Campo Histórico El Plumerillo.







