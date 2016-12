A 12 años de la tragedia de Cromañón, Sampaoli visitó al "Pato" Fontanet en la cárcel de Ezeiza

Pese a que estuvo solo unos días en el país, el técnico casildense Jorge Sampaoli se hizo un tiempo en su agenda para pasar a visitar por el penal de Ezeiza a un viejo amigo, Patricio Santos Fontanet, el exCallejeros y cantante de Don Osvaldo.

El técnico casildense -que estuvo cerca de dirigir a la selección argentina- es fanático de la música del Pato Fontanet, con quien formó una amistad y con siempre que puede lo visita, más allá del lugar en el que esté, como sucede ahora que se fue hasta la cárcel de Ezeiza para saludarlo.

"Acabo de ir a verlo y la verdad es que su grandeza es tremenda. Cuando hablo con él, siempre sacó muchas conclusiones" , afirmó Sampaoli.

Sabida es la relación que tiene el DT con el músico, al que ya había visitado en algunas ocasiones. De hecho, hasta tiene tatuada una frase de la canción Prohibido, de la banda que lideraba Fontanet. Por eso no llama la atención que haya aprovechado su estadía en Argentina para visitarlo.

Antes de volver a España, donde es técnico del Sevilla, el zurdo Sampaoli contó: "El valor que tiene él se muestra en que la fortaleza que tiene arriba del escenario la tiene ahora en esta realidad injusta que le toca vivir. Él no quiere que nadie le regale nada. No quiere ser distinto a los otros internos que están ahí".

"Pato quiere cumplir y salir. Está pensando en la música, en los discos nuevos, en las letras. Son tipos que me quedan para siempre porque son conquistadores de masas y eso no tiene precio", señaló Sampaoli. "Pato quiere cumplir y salir. Está pensando en la música, en los discos nuevos, en las letras. Son tipos que me quedan para siempre porque son conquistadores de masas y eso no tiene precio", cerró Sampaoli.

